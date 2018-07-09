Karaoğlanoğlu alt yapısı Borucu'ya emanet

Halit Dağ

Ülkemizin önemli kulüplerinden Karaoğlanoğlu Spor Kulübü alt yapı sorumluluğuna camiaya geçmiş yıllarda futbolcu ve yönetici olarak hizmet veren Murat Borucu'yu getirdi.

Borucu, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü olarak hedeflerinin bölge çocuklarını spora yönelterek, kulübe kalıcı alt yapı kazandırmak olduğunu ifade etti.

Alt yapıda Murat Borucu ile birlikte İsmail Balıkçıoğlu, Reşat Balıkçıoğlu ve Emrah Özer birlikte görev yapacak.