‘Karantinayı kabul etmeyen yolcu, alınmadı’
C grubundaki riskli ülkelerden birinden geldiği tespit edilen bir yolcu karantinaya girmeyi reddettiği için geri gönderiliyor
A+A-
Ercan’a inen ikinci uçakta bulunan ve C grubundaki riskli ülkelerden birinden geldiği tespit edilen bir yolcunun, 14 gün karantinaya girmeyi reddettiği için az sonra kalkacak uçakla geri gönderileceği öğrenildi.
Bu haber toplam 1581 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
İlk uçak indi: "11 kişi karantinaya alındı"İstanbul'dan gelen ilk uçak Ercan'a 02.30'da indi. Risk grubu ülkelerden gelen 11 kişinin karantinaya alındığı ifade edildi. Uçakta bulunan 165 yolcu ile 2 bebek "çifte PCR" uygulaması ile ülkeye giriş yaptı. Bir yolcu PCR ibraz etmedi.