‘Karantinayı kabul etmeyen yolcu, alınmadı’

İlk uçak indi: "11 kişi karantinaya alındı"

İstanbul'dan gelen ilk uçak Ercan'a 02.30'da indi. Risk grubu ülkelerden gelen 11 kişinin karantinaya alındığı ifade edildi. Uçakta bulunan 165 yolcu ile 2 bebek "çifte PCR" uygulaması ile ülkeye giriş yaptı. Bir yolcu PCR ibraz etmedi.