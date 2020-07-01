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‘Karantinayı kabul etmeyen yolcu, alınmadı’

‘Karantinayı kabul etmeyen yolcu, alınmadı’

C grubundaki riskli ülkelerden birinden geldiği tespit edilen bir yolcu karantinaya girmeyi reddettiği için geri gönderiliyor

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Ercan’a inen ikinci uçakta bulunan ve C grubundaki riskli ülkelerden birinden geldiği tespit edilen bir yolcunun, 14 gün karantinaya girmeyi reddettiği için az sonra kalkacak uçakla geri gönderileceği öğrenildi.

 İkinci uçak da indi: 212 yolcu Ercan'da

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İkinci uçak da indi: 212 yolcu Ercan'daİkinci uçak da indi: 212 yolcu Ercan'da