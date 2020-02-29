Karantinaya alındı, testi negatif çıktı

Tayland’dan gelen bir KKTC vatandaşı Coronavirüs (Koronavirüs) şüphesiyle karantinaya alındı, ancak, test sonuçlarında herhangi bir sıkıntı olmadığı anlaşıldı.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan hastaya gerekli testler yapıldı.

Test sonuçlarının ‘negatif’ çıktığı, bu nedenle, Coronavirüs şüphesi olmadığı öğrenildi.