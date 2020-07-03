"Karantinasız olmaz"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz itibariyle aldığı ‘karantinasız giriş’ kararının ardından ilk seferlerin düzenlenmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyine yeni pozitif vakanın gelmesiyle vatandaş tedirgin oldu. YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşların büyük bir çoğunluğu böylesi bir süreçte gelen yolcuların 14 gün gözetim altında tutulmasının daha mantıklı bir karar olduğunu dile getirdi. Ekonominin çarklarının dönmesi için giriş çıkışlara ihtiyacın olduğunu ekleyen vatandaş, sağlık konusunun önemli bir konu olduğunun da altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz akşam pozitif vakanın çıkmasıyla gelen yolcuların PCR testi sonucu çıkana kadar karantina otelinde gözetim altında tutulacağını açıklamıştı.

Abdurrahman Zaroğlu: “Karantinasız giriş olması kesinlikle yanlış”

“Ben bu süreçte hükümetin ülkeye girişleri açma konusunda aldığı kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu an için beklememiz lazımdı ve ülkemizdeki halkımızla yetinmek lazımdı. Eğer 2’nci dalga gelirse, bu sefer çok daha kötü süreç olacak. Karantinasız giriş olması kesinlikle yanlış. Bu, hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun önemli değil. Bence bu insanlar devlet gözetiminde olursa, halk sağlığı açısından çok daha iyi olabilirdi. Zaten ilk günden pozitif vakayla da karşılaştık. Umarım bundan sonrası için ülkeye giriş yapan insanlar, karantinaya alınır.”

Özhan Güzeloğlu: “Sağlık da bu kadar ucuz değildir”

“Ülkeye girişlerde alınan ve uygulamaya konulan kararlar yanlış ve eksiktir. Çünkü şu anda Türkiye’de ve Kıbrıs’ın güneyinde sürekli olarak yeni vakalar çıkıyor. Ülkeye gelecekler için 3 gün önce test yapılması gerektiği söylendi. Bu biraz mantıklıdır ama eksikliği var. Dünya Sağlık Örgütü bu salgının kuluçka süresinin 14 gün olduğunu defalarca söyledi. Burada bence yapılması gereken 14 günlük karantina süresinin devam etmesidir. Ülkenin turiste ihtiyacı var ama sağlık da bu kadar ucuz değildir. Bizim ülkemizin sağlıktaki altyapısı bu salgına elverişli değil. Bence aceleci olmamak gerekir. Bu yıl zaten öyle veya böyle geçecek. Evet, ekonomi önemlidir ama sağlık olmazsa ekonomi de olmaz.”

Ayşen Buğdaycı: “Alınan tedbirler bana inandırıcı gelmiyor”

“Ekonomik açıdan bakarsak, ülkeye başlayan girişlerin açılması gerekirdi. Bu noktada alınan tedbirlerin ülkeye giriş için ciddi ve gerçekçi yapılmadığına inanan biriyim. Bana göre tedbirler yeterli derecede değildir. Örneğin; geçtiğimiz günlerde bir vakanın pozitif olduğu söylendi, sonra negatif olduğu ifade edildi. Bu bana gerçekçi gelmiyor. Bu süreçte kendilerini izole etmesi gerekirken, dışarda gezdiğini de gördük. O yüzden bu tedbirler bana pek inandırıcı gelmiyor. 14 günlük karantinan kalkması da bence yanlış. Bu konuda daha ciddi önlemlerin alınması düşüncesindeyim”

Nahide Özanalp: “Karantinasız giriş olması son derece yanlış”

“Hükümetin aldığı ‘karantinasız giriş’ kararı bence son derece yanlış. Test ve karantina konusunda eksiksiz önlemler alınmalı çünkü bu sonuçta halk sağlığı. Bu yolcular geldiği fotoğrafları gördüğümüz zaman sosyal mesafenin çiğnendiğini de gördük. Eski halimize döndüğümüzü görüyoruz ama bu kadar hızlı olmamalıydı.”

Oya Öznergiz: “Bu kadar serbest olmamalı…”

“Girişler başladı iyi güzel de, bu konuda biraz tedirginiz. Bu salgının tam anlamıyla kontrol altına alındığını düşünmüyorum. Bu konuda daha çok adımlar atılmalı. Giriş çıkışların sürekli kapatılması gerekmiyor evet doğru ama özellikle ülkeye giriş yapan insanların daha çok gözetim altında tutulması lazım. Ben, gelen yolculara 14 günlük karantina uygulaması yapılamamasını doğru bulmuyorum. Bu kadar serbest olmamalı… Anladığım kadarıyla gelenler tamamen kontrol dışı geliyor.”s

Lale Kenger: “Ülkeye bu kadar kolay pozitif vaka gelmez”

“Testler ve karantina konusunda bence doğru bir karar alındı. Bu insanlar ülkeye giriş yapmadan önce testlerini zaten yapıyor. Başka ülkelerde bu konuda çok sıkı tedbirler aldığını biliyoruz. O yüzden bu ülkeye pozitif vakanın o kadar kolay geleceğini düşünmüyorum. Bu ülkenin ekonomisini kalkındıran insanların turizm ve öğrenciler olduğunu herkes biliyor. Bu insanlar testlerini zaten yaptırmış ve bir sıkıntı olmamış. Bence hükümetin bu konuda uyguladığı yol yanlış”

Hasan Karakaş: “Daha ciddi çalışılması lazım”

“Alınan kararlar bence doğru ama eksik… Bu konuda daha ciddi bir idare olması gerekiyor. Aslında sadece hükümet değil, proje yapan, harıl harıl çalışan bir meclis lazım. Böyle bir dönemde gelen yolcular 14 günlük karantina gözetiminde tutulmalı. 14 gün sonunda onlar için zaten her şey yoluna girecek ama unutulmamalı ki, hem Türkiye’de, hem de güneyde vakalar çıkıyor. Tamam, ekonomide önemli kayıplar var ama sağlık da olmaz olmaz"



Mahmut Yerlikaya: “Herkes daha dikkatli olmalı”

“Ben bizim ülkemizde salgının olmadığını düşünüyorum. Ama yine de tedbiri elden bırakmamız lazım. Bu konuda hükümetin doğru kararlar aldığını düşünüyorum ama bazı noktalarda daha da iyi kararlar alınabilirdi. Ülkemize gelen insanlar elbette ki gelmeli ama bu gelen insanların virüsü ülkeye getirmemesi için biraz daha çok çaba sarf edilmesi lazım. Karantina konusu tartışılır ama insanlar da kendini izole etmeli, bu konuda bilinçli davranmalı. Şimdi bu konuda devlet de, insanlar da haklı. Bu konuda herkes dikkatli olmalı.”