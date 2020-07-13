"Karantinasız girişlere" araçlı protesto

Sosyal medyada örgütlenen Karantinasız Girişlere Hayır Grubu, ülkeye karantinasız girişleri protesto etmek amacıyla eylem düzenledi.

Başbakanlık önünde araçlı konvoy oluşturan eylemciler, Dereboyu Caddesi üzerinden Meclis önüne ilerledi.

Covid 19 virüsünün sokakta olma ihtimalinden dolayı kimsenin aracından inmediği eylemde, Meclis önünde basına açıklama yapıldı.

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Eylem Komitesi adına Saffet Aşıksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Defalarca uyardık, çözüm önerisi sunduk ama malesef hükümet halkına kulak tıkayarak; imtiyazlı küçük bir zümrenin isteklerini emir mi kabul etmektedir?

Bugünden sonra hükümete çağrı yapmayı bırakıyoruz. Artık çağrımız HALKIMIZADIR;

Hükümetin mevcut uygulamaları devam ettiği sürece, vaka sayısı her geçen gün artacak. İlk yerel vaka duyulduğu gün, halkın büyük çoğunluğu elzem ihtiyaçlar dışında harcama yapmamaya başlayacak ve zaten zorda olan ekonomi tamamen duracak. Mayıs ortasından beridir, iç piyasa ile ekmek teknesini döndürmeye başlayan esnaf, küçük işletmeler, restoranlar, küçük sanayici, butik oteller gibi tüm işletmeler kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bu durum olduğunda geriye dönüş imkansız hale gelecek. Aylar süren işsizlikle kimse başa çıkamayacak.

Sonsuza kadar karantina sürsün demiyoruz. Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve bilimin ışığında karantinasız girişlere izin verilir.

1. Pandemi hastahanesi hazır olmalıdır

2. Test kapasitesi yeterli olmalıdır

3. Girişleri gruplarken, DSÖ ve Bağımsız kuruluşların risk grupları baz alınmalıdır

4. Farklı risk grubu ülkelerden gelen yolcular, birlikte seyahat etmemeli. Eğer ederse, o uçaktaki tüm yolcular, uçakta bulunan en yüksek risk grubu yolcuya göre işlem görmelidir.

5. Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık/bilim insanları ne derse ona göre davranılmalı, siyasi kararlar alınmamalıdır. Sağlıkta örgütlü meslek kuruluşlarının uyarılarına kulak tikamaya son verilmelidir.

6. Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalıdır. Açıklamalar geç yapılmamalı. Halkı paniğe sürüklememelidir.

7. Gelen turist/öğrenci için, ülke kaynaklarından ücretsiz test, karantina vb. harcamalar yapılmamalı. Bu harcamaları otel, üniversite veya gelen kişi ile ilgili kuruluşlar karşılamalıdır.

8. Yurtdışından gelip ülkeye giren, ve bu şartlara uymayan kişilere caydırıcı ceza verilmeli ve bu kişiler sınırdışı edilmelidir.

Halkımıza çağrımızdır;

GELİN,

1. Bize kulak tıkayan, sağlığımızı hiçe sayan tüm siyasilere, biz de kulak tıkayalım ve sandıkta kesinlikle oy vermeyelim.

2. Sağlık örgütlerimizin önerileri ve DSÖ'nin kriterlerine göre altyapı hazır olmadan ve ülkeleri doğru gruplama yapmadan, Karantinasız Girişlere Hayır diyen her türdeki işletmeleri destekleyelim, evet diyenleri boykot edelim.

3. Virüs SOKAKTA, kendimizi koruyalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Yine de otele gidecekseniz, ekonomiye gerçek katkısı olan, insan sağlığına önem veren ve işi sadece turizm olan butik otel ve benzeri tesisleri destekleyelim, halkın sağlığını hiçe sayan, hükümete mevcut kararları alması için baskı yapan, kumarhane otellerini boykot edelim.

4. Sendikal platforma genel grev çağrısı yapıyoruz. Greve gidilmesi durumunda Karantinasız Girişlere Hayır Grubu olarak yanlarında olacağımızı belirtiyoruz.

5. Hepimizin önceliği yakınlarımızın ve kendi sağlığımız olsun. Yönetenler bizi düşünmüyor. Biz kendi tedbirlerimizi, sağlık örgütlerinin söyledikleri ve bilimsel bilgilere göre alalım.

6. Hepimiz, mecburen kapanmanın TEKRARDAN gelebileceği bilinciyle, BUGÜN,,, harcamalarımızı, elzem ihtiyaçlar dışında olabildiğince kısıtlayalım.

Sağlığın yerini hiçbirşey tutamaz. Yönetenlerden umudu kestik. Halka karşı zoraki uygulamalarını kabul etmiyoruz. Bugün yapılanları bu halk unutmayacak.”