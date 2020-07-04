CTP Milletvekili Doğuş Derya COVID- 19 süreciyle ilgili önerilerini madde madde sıraladı, karantinasız girişin kesinlikle olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkeye Ağustos ayından önce turist girişi olmasını öneren Derya, gelecek olan yolcularda KKTC vatandaşlarına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi, “Gelen KKTC vatandaşlarının karantina ücreti devlet tarafından karşılansın.” dedi.

Sosyal medyadan bir paylaşımla kişisel önerilerini açıklayan Derya’nın paylaşımı şöyle:

Kumarhane lobisi ile hareket eden UBP-HP hükümetine şahsi önerilerimdir:

1) Deniz ve hava yolu ile ülkeye girişler her gün değil, gün aşırı yapılsın ve gelecek olan yolcu sayısı, günlük test kapasitemizin yarısı olarak hesaplansın. Böylece test sonuçlarının alınması ve pozitif olan kişilerin takibi ile ilgili yaşanan yönetsel, kurumsal ve maddi aksaklığı yönetmek kolaylaşsın.

2) Karantinasız giriş kesinlikle olmasın.

3) Gelecek olan yolcularda KKTC vatandaşlarına öncelik verilsin ve gelen KKTC vatandaşlarının karantina ücreti devlet tarafından karşılansın.

4) Yurt dışında kalan ve aylardır ülkeye dönmek için bekleyen tüm KKTC vatandaşları döndükten sonra ikinci aşamada, ailesi Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan ve /veya pandemi öncesi çalışma izni ile ülkede bulunan yabancı uyruklulara, yine gün aşırı ve günlük test kapasitesinin yarısı sayısında olacak şekilde giriş yaptırılsın. Yabancı uyruklu işçilerin karantina ücretini, onları çalıştıracak olan işverenler ödesin.

5) Ağustos ayından önce turist girişi olmasın. Oteller, sahil, restoran ve otel içi aktivitelerini pandemi koşullarına göre düzenledikten sonra müşteri kabul edebilsin. Bu düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını denetleyecek personel Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilsin ve görevlendirilsin.

6) A kategorisindeki ülkelerden gelen turistlerin otele ödeyeceği ücretten %3'lük bir oran Sağlık Bakanlığı 'na sağlık harcamalarında kullanılmak üzere otel sahipleri tarafından ödensin.

7) B kategorisindeki ülkelerden gelen her turistin test sonuçları çıkıncaya kadar ( en fazla 24 saat) karantina uygulaması olsun, karantina ve test masrafı otelin müşteriden tahsil edeceği ücretten kesilsin.

NOT 1: Bu önerileri "Türkiye düşmanlığı " olarak saptıracak tipler varsa, şimdiden söyleyim. Konu halk sağlığıdır. Aylardır annemize, babamıza sarılamıyoruz. Birkaç kumarhane baronu istedi diye halk sağlığından vazgeçecek değiliz

NOT 2: Sayın Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 18.30'da basın toplantısı düzenliyor. Umarım Bakanlar Kurulu içinde hangi bakanların kumarhane lobileri ile birlikte hareket ettiğini de açıklar.