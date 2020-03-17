Karantinadan seslendi: “İyiyik”

İngiltere’den Baf Havaalanı’na gelen uçakta bulunan uçaktaki diğer Kıbrıslı öğrencilerle karantina altına alınan Kıbrıslı Türk öğrenci Mert Şükrüoğlu bir görüntü ile “iyiyim” mesajı verdi. Trodos yakınlarında karantinaya alındığını belirten Şükrüoğlu “İyiyim. Uçaktan indik dün gece. Trodos yakınlarında bir yere getirdiler bizi. Sonuç olarak iyiyim ama umarım buradan kurtarabilirler bizi” diye konuştu.