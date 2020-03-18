Karantinadan seslendi: Dışarı çıkmak yasak

Ercan'a dün akşam inen uçakta bulunan ve karantina otel konumundaki Malpas Otel’e götürülen öğrencilerden Lal Sargun, YENİDÜZEN'e konuştu, içinde bulundukları şartları ve duygularını paylaştı.

Sargun “KKTC’ye uçuş bulmakta çok zorlandık. Çok stresli bir kaç gün geçirdik” dedi.

Lal Sargun “KKTC’ye uçuş bulmakta çok zorlandık. Çok stresli bir kaç gün geçirdik. Memleketimize gelebildiğimiz için şükrediyoruz. Ailemiz ile telefonda görüntülü iletişimimiz var. Onun dışında bize ihtiyaçlarımızı yollayabiliyorlar ama odadan dışarıya hiçbir şey gönderemiyoruz kirli kıyafetler dahil. Virüsü engellemek adına her şey düşünülüyor. Ailelerimizi göremeyeceğiz 14 gün… Olması gerekenin bu olduğunu biliyor ve saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sargun, rahatlarının yerinde olduğunu temiz hava almak için balkona çıktıklarını ve dışarıda sürekli sağlık ekibi ve polis bulunduğunu söyledi.

Sargun, yemeklerinin düzenli olarak kapı önüne konulduğunu söylerken "Bize iyi bakan ve memleketimizin sağlığı için gece gündüz çalışan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

İşte Sargun’un sosyal medyadan ise şu paylaşımı yaptı:

"Hoşbulduk arkadaşlar! :)

Dün gece uçağımız Ercan'a iner inmez ateşlerimizi ölçüp bizi otobüse aldılar. Oradan da polis, sağlık ekipleri ve bakanlar eşliğinde Malpas’a getirdiler. Hepimiz odalarımıza yerleştirildik. Herkes tek tek kalıyor ve dışarıya çıkmak kesinlikle yasak. Odalarımız güzel ve ferah. Temiz hava almak için balkonlarımız var. Dışarıda sürekli sağlık ekipleri ve polisler var. Yemeklerimiz belirli saatlerde kapının önüne koyuluyor. Biz gayet iyiyiz bu 14 günün kesinlikle böyle kontrol altında geçmesi gerekiyor; hepimizin sağlığı için en doğrusu bu. Bize iyi bakan ve memleketimizin sağlığı için gece gündüz çalışan herkese çok teşekkür ederim. "