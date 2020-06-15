“Karantinadan çıkmayacakları için test yapmadık”

Sağlık Bakanı Pilli, ‘Merkezi karantina şartıyla izin verdik, buna uymamışlarsa araştırılacaktır. Gelen insanlara dışarı çıkmayacakları için PCR testi yapmadık.”

Muhalefet Milletvekilleri’nin ısrarı üzerine kürsüye gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Her şeyden önce sağlıktan endişe etmeyin. Gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.

Yangın nedeniyle gelen uçaklardaki personelle temas etmiş herkesi dahi ev karantinasına aldıklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu kararının ardından, kendilerinin taviz vermeyecek ‘merkezi karantina’ şartı koyduklarını söyleyen Dr. Pilli, bu kişilerin merkezi karantinadan çıkmadıklarını da kaydetti.

Sağlık Bakanı konuşurken Meclis’te sesler yükseldi, ‘Sabahtan beri beni çağırırsınız, bırakın konuşayım… Bırakmazsanız gideyim, zaten istemem konuşayım” dedi.

Eğer gerçekten bu kişilerin dışarı çıktığının tespit edilmesi durumunda bunun sorumluluğunu Hükümet’te olduğuna vurgu yapan Dr. Pilli, hiç kimsenin endişelenmemesini istedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar incirli, test yapılıp yapılmadığını sordu, Sağlık Bakanı Pilli, bu güne kadar karantinaya alınan kişilere PCR testi sormadıklarını kaydetti.

Bu kişiler dışarı çıkmadığı için herhangi bir test de yapılmadığını söyleyen Pilli, araçlarının şoförlerinin değişmeyeceğini garantiye aldık dedi.