Karantinadakiler ‘izinli sayılacak, yarı maaş alacak’

Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüsü’ne karşı aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘KARANTİNA SÜRESİNDE RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLERİN İZİNLİ SAYILMASI’ kararına göre; karantinada ÖZEL SEKTÖR çalışanları 14 gün zarfında izinli sayılacak, izinli sayıldıkları her gün için yarım ücret şeklinde maaş almaları için gerekli düzenleme yapılacak. Karantinadaki kamu çalışanları İDARİ İZİNLİ ve tüm öğrenciler ise DEVAM ZORUNLULUĞUNDAN MUAF olacak.

İlgili kararlar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, Coronavirüsü (COVID-19)'nden halkın korunması ve etkili önlemler alarak, olası bir salgını önlemek amacı ile Yüksek Risk Grubu olarak belirlenen ülkelerden ülkemize gelen KKTC yurttaşlarının 14 gün boyunca gözlem altında kalma zorunluluğu değerlendirilerek, özel sektör çalışanı olanların ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle 14 gün boyunca çalışmakta oldukları işyerlerine gitmemeleri gerektiği ve durumlarının zorlayıcı nedenlerle çalışmama halinde kaynaklanmış olması nedeniyle, 22/;1992 sayılı iş Yasası'nın 26'ncı maddesi uyarınca bu kapsama girecek olan kişi ve/veyri kişilerin iş yerleri tarafından bu süre zarfında izinli sayılmaları ve izinli sayıldıkları her gün için yarım ücret şeklinde maaş almaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verdi.”

“Bakanlar Kurulu, Coronavirüsü (COVID-19)'nden halkın korunması ve etkili önlemler alarak, olası bir salgını önlemek amacı ile E.T(K-I)438-2020 sayı ve 12.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Yüksek Risk Grubu olarak belirlenen 23 ülkeden (İtalya, lran, Irak, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, İsveç, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, Katar, Norveç, Danimarka, Singapur, Hong Kong ve Bahreyn) ülkemize gelen KKTC yurttaşlarının 14 gün boyunca gözlem altında kalma zorunluluğu değerlendirilerek, bu ülkelerden gelen kamu personelin bu süre zarfında idari izinli sayılmasına, yine bu ülkelerden ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim amacıyla adamıza gelen tüm öğrencilerin 14 gün süre ile devam zorunluluğundan muaf tutulmalarına karar verdi.”