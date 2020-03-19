Karantinadaki ögrencilerden 'moral' mesajı
Coronavirüs tedbirleri kapsamında Malpas Otel'de karantinaya alınan öğrenciler, hep birlikte 'Feslikan' şarkısını söyledi
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Coronavirüs tedbirleri kapsamında Malpas Otel'de karantinaya alınan öğrenciler, hep birlikte 'Feslikan' şarkısını söyledi, morallerinin yüksek olduğuna dair mesaj verdi.
14 günlük karantinaları dün başlayan öğrenciler, kaldıkları odaların balkonuna çıkarak çalan şarkıya tempo tuttu, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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