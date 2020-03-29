Karantinadaki gençlere yap-boz oyunu

İngiltere'de üniversite eğitimi gören ve tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle charter uçuşla 8 gün önce Kıbrıs'a gelen öğrencilerin karantinada bulunduğu Alsancak'taki River Side Otel, gençlere sunduğu hizmetle takdir topluyor.

Olaylı bir süreçle otele yerleştirilen gençlerin karantinadaki süreyi sağlıklı geçirebilmesi için birçok detayı düşünen otel yönetimi, gençlere yap-boz oyunları dağıttı.

Oğlu halen River Side Otel'de bulunan Turgut Vehbi, Yenidüzen'e konuşarak "Otel yönetimi çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Yemekler çok iyi. Vakit geçirmeleri için yap-boz bile verildi" dedi.

River Side Otel'de 256 öğrencinin karantina süresi 4 Nisan'da dolacak.

Fotoğraflar: Turgut Vehbi