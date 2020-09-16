“Karantinada unutuldum”

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ‘Top Line’ isimli yedek parçacının sahibi Veysel Kösen karantinada unutulduğunu iddia etti.

“Günü gelmesine rağmen yeni PCR testi yapılmadı ve çekilmesi gereken akciğer filmi çekilmedi” diyen Kösen doktordan raporu bulunduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta çalışanlarından birinde covid-19 çıkması ile birlikte Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki dükkânının kepenkleri kapatan ve tüm çalışanlarına test yapılan işletme sahibi Veysel Kösen; kendi testinin de pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu ifade etti.

2-3 günlük bir tedavinin ardından hastaneden çıkartılarak karantina merkezine yerleştirilen Kösen; “Elimde doktor raporu var. Ayın 14’üne kadar ilaç kullanacağım ve 15’inde yeniden PCR testi yapılarak akciğer filmimin çekileceği söylendi. Ayın 15’i geçti, 16’sı geçti. 2-3 gündür unutuluyor, hiçbir şey yapılmıyor. Aşağıdakilere soruyorum, hemşirelere soruyorum, seni unuttuk, artık yarına diyorlar. Yarın oluyor, yine unutuluyor” dedi.

Elinde doktor raporu bulunmasına karşın testlerin yapılmaması ve filmin çekilmemesinden şikâyetçi olan Kösen “Beni burada unuttular. Yetkililere ulaşamıyorum. Ama tek değilim, benim gibi unutulan başka hastalar da var” şeklinde konuştu.