“Karantinada tek bir hemşire bile çalışmayacak”

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, ay sonuna kadar sağlık emekçilerinin ek mesailer ödenmezse, ek mesailere kalmayacaklarını, karantinada tek bir hemşirenin bile görev yapmayacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Özgöçmen, 7 aydır saatlerce fazla mesai yapıldığını ve zor şartlar altında çalışıldığını ifade ederek, Hükümetin sözünü tutmadığını belirtti, “Ocak’tan beri hiçbir ek mesaimiz ödenmedi. 13 Temmuz’da Başbakan ve Maliye Bakanı ile yaptığımız toplantıda, bize Ocak ve Şubat’ın ödeneceği söylenildi, Temmuz bitti ama bu söz tutulmadı. Biz de buna karşılık, 30 Temmuz’a kadar ödeme yapılmazsa Ağustos ayında ek mesailere kalmayacağımızı duyuruyoruz” şeklinde konuştu.