"Karantinada olması gereken işçiler inşaatta" iddiası…

YENİDÜZEN- Özel

Ercan’da çalışan ve Covid-19 pozitif tespiti nedeniyle ‘karantinada’ olması gereken Taş Yapı çalışanlarının, Lefkoşa’daki pandemi hastanesi inşaatında çalıştığı iddia edildi.

Taş Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, iddiaları sert bir dille reddetti: “Bunu söyleyen alçaktır”.

Taş Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, iki şantiyeleri olduğunu birinin yol diğerinin de Havaalanı şantiyesi olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e iddialar ile ilgili konuşan Turanlı, Havaalanı şantiyesi çalışanlarının karantinada olduğunu, iddialardaki gibi yapımı başlayan ‘Pandemi’ hastanesinde çalışmadıklarını ifade etti.

İddiaların tamamen yersiz olduğunu ifade eden Taş Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “Bu yalanı yaymaya çalışan alçaktır. İki şantiyemiz var, biri havaalanı biri yol. Havaalanı şantiyemizde bir iki arkadaşımız pozitif çıktığı için şantiye ve çalışanlar şuan karantinada. Yapımı başlayan hastane inşaatında çalıştıkları yalandır” dedi.

