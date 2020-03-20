"Karantinada kimse ayrıcalık beklemesin"

Küresel salgın coronavirüs tedbirleri nedeniyle Bakanlar Kurulu yeni tedbirler açıkladı, bütçedeki çok sayıda harcama kalemi ihtiyaçlar için Maliye Bakanlığı'na aktarıldı.

"Pile'yle ilgili alınanın tedbirler nedeniyle, Pileli yurttaşlar kuzeye geçemiyor, 14 gün ek karantina isteniyor" diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Akdoğan'daki ambulans ve sağlık ekibinin Pile'ye de sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

"Ayrıca gıda yardım paketleri hazırlanacak, Pile muhtarı ile istişare halinde adım atılacak" diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, "basın" genellemesi yaparak, bir polis memuruna yapılan testin pozitif çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı, "Bu test negatif çıkmıştır" dedi.

"Polis Genel Müdürü de Bakanlar Kurulu toplantısına davet edildi, ihtiyaçlar karşılanıyor, yeni ihtiyaçlar da varsa karşılanacak" diyen Özersay, kritik noktalarda görev yapan kamu görevlileri için gerekli ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin teknik düzeyde alınan kararlarla ilgili Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı ilave tedbirleri ayrıca kamuoyuna duyuracak.

Kudret Özersay, 'pozitif sonuç' alınan yurttaşlarla ilgili yakın takip yapıldığını belirtti, "Bireylerin her birinin kendi sorumluluğunun ne kadar önemli olduğu da gündeme geliyor" dedi.

"Biz elbette takip yapacağız" diyen Özersay, yine de her yurttaşın başına polis görevlendirme imkanı olmadığını anımsattı.

Merkezi karantina noktalarının oluştuğunu da anımsatan Özersay, "Bu karantina merkezlerinde 14 gün kalınacaktır, kimse bir ayrıcalık beklentisi içerisine girmesin, imkan olan farklı farklı yerlere gelenleri yerleştiriyoruz. Çok kolay bir süreç değildir. Biraz da yaşam kalitemizden ödün vermemiz gerekecek, temel sağlık ve ihtiyaçlar baki kalmak üzere" diye konuştu.