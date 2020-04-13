Karantina süresi sonrası yargılanacak

Merkezi Cezaevinden Şubat 2018’de firar ederek güneye kaçan zanlı S.Y.’ın tutukluluk süresi karantinada olduğu için 8 gün daha uzatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı.

Ballıkara, zanlının 7 Şubat 2018’de saat 19.15’da Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinden firar ettiğini, sonrasında da güneye kaçtığını ifade etti.

Polis zanlının güneyde de suç işlediğini ve hapis cezası aldığını bu sürenin dolması üzerine cezaevinden çıktıktan sonra 2 Nisan tarihinde BM Askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden kuzeye teslim edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ancak güneyden geldiği için 14 günlük karantina bekleme zorunluluğu olduğundan hücrede karantinada tutulduğunu bu nedenle zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.