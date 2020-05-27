“Karantina şartlı güneyden geçişler var”

Devrim DEMİR

Mart ayında ülkede ortaya çıkan Covid-19 sonrası tedbir amaçlı hava ve deniz limanları kapatıldı, Kıbrıs içinde geçişler durduruldu. Ancak ‘karantina şartlı’ güneyden geçişler olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti de benzer ‘karantina’ uygulamasını kuzeyden gelenlere uyguluyor.

Adanın kuzeyine geçmek isteyenler, Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdikten sonra bakanlığın temin ettiği özel araç ile geçiş kapısından alınarak şu an tek karantina otel olarak kullanılan Malpas’a götürülüyor ve 14 günlük karantina sürecine giriyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, salgın sürecinde güneyden geçişlerin hiç kapanmadığına, karantina uygulaması şartı ile geçiş olduğuna işaret etti.

“Ev karantinası hemen hiç yok”

Kıbrıs içinde kontrol noktalarından geçişlerle ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, herhangi özel bir izine gerek olmadığını, ancak, 14 günlük karantina sürecine uyulması koşulu ile ülkeye giriş yapılabileceğini ifade etti.

Çaygür, gelmek isteyenlerin bakanlığın temin ettiği özel araçlarla geçiş noktalarından alındığını belirterek, “Salgın süreci içinde kara yolu ile ülkeye gelişler hiç kapanmadı. Ülkeye gelmek isteyenler, 14 günlük karantina şartı ile giriş yapabilir. Hasta raporu olan istisnai durumlar dışında iki buçuk aylık süreçte ev karantinası hemen hiç uygulanmadı. Larnaka’dan gelenler oldu, hepsi Malpas’ta karantina otele alındı. Sayı her gün değişebilir, otelde 14 günlük karantina sürecini tamamlayanlar çıkıyor” dedi.

“Özel bir izine gerek yok”

Müsteşar Çaygür, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmek için özel bir izin gerekmediğini sadece Dış İşleri Bakanlığı’nın bilgilendirilmesinin yeterli olduğunu kaydetti.

Çaygür, “KKTC vatandaşlarına” 1 Haziran tarihinde dönüş yolunun açıldığını, ancak karantina şartlarının aynı şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.