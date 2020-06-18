‘Karantina Oteli’nde KALMADILAR!

‘Özel İzin Skandalı’nın ardından polis, Merit Otel’de geniş çaplı soruşturma başlattı, ilk detaylar ortaya çıktı. ADA Havacılık’a ait TC – ATG uçağı ile geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.00’de ‘denetimsiz’ olarak ülkeye giren kafilenin “karantina otelinde konaklamadığı” ortaya çıktı.

Bakanlar Kurulu’nun bilgisinde ancak herhangi bir karar alınmadan “yatırım amaçlı” ülkeye geldiği iddia edilen 9 yolcu ve 3 mürettebatla ilgili skandalın boyutları daha da büyüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “merkezi karantina koşullarında” ülkeye geldiği açıklanan kafilenin hem karantina otelinde kalmadığı, hem de bazılarının otel dışına çıkış yaptığı belirlendi.

“Özel” kafileden iki ya da üç ismin Girne’ye, bir başka ismin de Mağusa’ya gittiği polisin aldığı ifadelere yansıdı.



Kamera kayıtları inceleniyor



Şimdi kamera kayıtları inceleniyor.

Elbette bu kayıtlar da otelden alındı.

O nedenle kameraların özellikle ‘casino’ salonunda kayıt yapıp yapmadığı bilinmiyor.

Polis işi sıkı tutuyor.

Taksiciden garsona, kat görevlisinden resepsiyon memuruna polis tek tek ifadelere başvuruyor.

Yine bu ifadelere göre “yatırımcıların” yatırım alanına gittiğine dair hiçbir veriye ulaşılamadı.



“Soruşturma sürüyor”



Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’yla görüştüm ve “soruşturma”yı doğruladı, polisten uzmanların Merit Otel’de ifadeler aldığını söyledi.

Manavoğlu, “Soruşturma tamamlandıktan sonra raporumuzu sunacağız, bu aşamada bir açıklama yapmamız ya da detay vermemiz doğru değildir” dedi.

“Karantina Otel olarak sözleşmesi yok”



Merit’e yönelik “karantina otel” meselesi de ayrı bir muamma!

Karantina otel olarak sonradan kayıtlara yansıyan Merit Premium Otel’de şu anda 60 kişinin konakladığı görünüyor. Oysa özel jetle adaya gelen kafilenin karantina otel özelliğini sonradan alan ‘Merit Premium’ değil ‘Merit Royal Otel’de konakladığı ortaya çıktı. Bu otel karantina amaçlı hizmet vermiyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na göre Merit Premium Otel’in de “karantina otel kapsamında herhangi bir sözleşmesi yok.”

Amcaoğlu’yla görüştüm, “Bu yönde gerekli uyarılarımı yaptım. Otelin karantina sözleşmesi yoktur. O nedenle de artık bu otele karantina amacıyla birinin gönderilmemesi yönünde talimat verdim” diyor.

Peki bu otel ne zaman “karantina oteli” oldu.

Bunu da Sağlık Bakanlığı biliyor.

Üstelik bu otele “kimlerin” gideceğine de “özel” karar veriliyor.

Örneğin İngiltere’den son gelen öğrenciler Lefkoşa’da Güneş Rezidans’a gönderiliyor. Malpas, Gönyeli Royal Palas, Olivia Palm Otel, Büyük Anadolu Otel ve Sempati Otel şu anda kullanılan diğer karantina otelleri olarak dikkat çekiyor. 790 kişi şu anda karantinada… Yeni gelecek 168 kişinin de River Side’a gönderilmesi planlanıyor.



Muhaceret işlemi yapıldı



‘Skandal’ın Bakanlar Kurulu’ndaki aracısı Turizm Bakanı Ünal Üstel, Ercan Havaalanı’nda yaşananların sorumlusu olarak İçişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı’nı işaret ediyor.

“Muhaceret işlemi yapılmadı” diyor.

Oysa girişte tüm kafileye muhaceret işlemi yapıldı.

Ancak “gümrük kontrolü” yapılmadı.

İddia, gümrük memurlarının arandığı, ancak, Maliye’ye yazılı bir bildirim olmaması nedeniyle, gümrükten birinin Ercan’a gitmediği yönünde gelişiyor.

Yeni bir ayrıntı daha kamera kayıtları sonucu ortaya çıkıyor.

“Özel İzin”li kafile Ercan’dan çıkışta, Ulaştırma Bakanı’nın Meclis’te açıkladığı gibi İtfaiye kapısını değil VIP Salonu yanındaki büyük kapıyı kullanıyor.

Şimdi gözler pek çok yasa, karar, yönetmelik ve etik değerlerin çiğnendiği, toplum sağlığının hiçe sayıldığı bu skandal sonrasında kimlerin, nasıl bedel ödeyeceği noktasına dönüyor.

Öyle bir skandal ki nereye dokunsanız elinizde kalıyor.





2’nci Ekonomik Paket’te neler var?



2’nci Ekonomik Paket eli kulağında!

Son skandal sonrasında hükümet daha cömert olabilir.

Ana başlıklar ortaya çıktı.

İşte sonuçlar

1- Sigorta Teşviki

4 ay boyunca (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) işverene ait sigorta yatırımlarının devlet tarafından yatırılması.

2- İşletme Desteği

5 kişiye kadar çalışanı olan küçük ve orta boy işletmelere Temmuz ve Ağustos aylarında 3 bin TL işletme desteği verilmesi.

3- Maaş Desteği

Turizm ve toplu taşımacılık başta olmak üzere çalışanlara Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında 1.500 TL maaş desteğinin ödenmesi.

4- Düşük Faizli Banka Kredileri

(Toplamda 1.5 milyar TL bir bütçe ön görülüyor.)