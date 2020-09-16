Karantina odasından izinsiz çıktı, soruşturma açıldı
Çatalköy'de kaldığı karantina odasından izinsiz çıktığı tespit edilen ve görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan 22 yaşındaki S.B hakkında soruşturma başlatıldı.
A+A-
Çatalköy'de kaldığı karantina odasından izinsiz çıktığı tespit edilen ve görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan 22 yaşındaki S.B hakkında soruşturma başlatıldı.
Polis Bültenine yansıyan olaya göre, 22 yaşındaki S.B.’nin dün gece Çatalköy’de kaldığı karantina oteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.
Bu haber toplam 867 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, karantina
Önceki ve Sonraki Haberler