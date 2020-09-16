Karantina odasından izinsiz çıktı, soruşturma açıldı

Çatalköy'de kaldığı karantina odasından izinsiz çıktığı tespit edilen ve görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan 22 yaşındaki S.B hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis Bültenine yansıyan olaya göre, 22 yaşındaki S.B.’nin dün gece Çatalköy’de kaldığı karantina oteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.