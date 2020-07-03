Karantina merkezine bir hasta getirildi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezine ambulansla bir kişi getirildi.

Ülkeye havayolu ile gelen Kazakistan uyruklu bir kişinin PCR COVID test sonucunun pozitif çıktığı iddia ediliyor. Test sonucu pozitif çıktığı öne sürülen yolcunun son 24 saatte karantina otelinde tutulduğu ifade ediliyor. “C grubu” yani yüksek risk grubu ülkeler listesinde yer alan Kazakistan’dan geldiği söylenen yolcu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.

"Getirilen hasta yeniden bavuluyla ambulansa alındı, götürülüyor..."

'Yanlış hastanın' veya yanlış kişinin karantina merkezine getirildiğine dair söylentiler var. Karantina girişinde güvenlik, geniş önlem aldı, genel sağlık için Nalbantoğlu'na gelen kimsenin buradaki kaldırımı kullanmasına müsade edilmiyor. Kazakistan uyruklu, hızlı testi pozitif çıkan kişinin buraya getirileceği de diğer iddialar arasında yer alıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi bilgi ise henüz paylaşılmadı.