Karantina merkezi yerine eve gittiler

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçerken karantina merkezine girmemek için İngiltere’den geldiklerini beyan etmeyen ve evine giden 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kermiya’dan kuzeye 27 Ağustos’ta saat 22.00 sıralarında giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18) İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, karantinaya girmemek için görevli memura yalan beyanda bulundu, karantina merkezi yerine evlerine gitti.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.