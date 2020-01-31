Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs için kurulacağı merkezin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartlarda olması gerektiği, aksi taktirde karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacağına dikkat çekti.

Açıklama şu şekilde;

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) ‘uluslararası kamu sağlığı acil durumu’ ilan etmiştir. Bu durum solunum yoluyla bulaşan ve tüm dünyaya hızla yayılan bu enfeksiyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de korona virüsü için bir karantina merkezinin oluşturulmaya başlandığı açıklanmıştır. Kurulacak olan merkezde şüpheli hastalar takip edileceğinden dolayı DSÖ’nün önerdiği standartların uygulanması son derece önemlidir. Bu standartların dışında kurulacak olan bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır.

DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak olan bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olması veya HEPA filtresinin bulundurulması önemlidir. Ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerekmektedir.

Merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske (N95 veya FFP2 benzeri), gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanması zaruridir.

Bunların yanı sıra kamu laboratuvarlarındaki cihaz ve kit eksikliklerinin ivedi şekilde giderilerek korona virüsüyle ilgili tetkiklerin ülkemizde yapılmasının sağlanması, hem tanı hem de virüsü taşımayıp karantinaya alınan bireylerin hızlı bir şekilde merkezden çıkarılması açısından son derece önemlidir.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak idarenin uygulamalarını takip edeceğimizi ve DSÖ’nün önerdiği kritlerler çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için her türlü katkıyı koyacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yönetim Kurulu(a)

Dr. Ahmet Varış Dr. Emre Vudalı

Başkan Örgütlenme Sekreteri