Karantina kararına uymayan kişiye yasal işlem
Bakanlar Kurulu'nun Coronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde aldığı yurt dışından gelenlere 14 gün karantina kararına uymadığı tespit edilen Alayköylü bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.
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Bakanlar Kurulu'nun Coronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde aldığı yurt dışından gelenlere 14 gün karantina kararına uymadığı tespit edilen Alayköylü bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.
Polis basın bültenine göre, Alayköy'de sakin B.K. (E-59) Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na aykırı hareket etti.
B.K.'nin 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gerekirken dün polis tarafından yapılan kontrolünde evinden çıktığı tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
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