Karantina kararına uymayan kişiye yasal işlem

Bakanlar Kurulu'nun Coronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde aldığı yurt dışından gelenlere 14 gün karantina kararına uymadığı tespit edilen Alayköylü bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.

Polis basın bültenine göre, Alayköy'de sakin B.K. (E-59) Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na aykırı hareket etti.

B.K.'nin 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gerekirken dün polis tarafından yapılan kontrolünde evinden çıktığı tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.