Karantina kararı uzatıldı, barlar kapandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararları açıkladı. Alınan kararlara göre, 20 Eylül’e kadar olan karantina kararlarının süresi 1 Ekim gece yarısına kadar uzatıldı. Barlar da aynı tarihe kadar kapatıldı. Kararlarda ayrıca yurt dışından gelecek öğrenciler 0 - 120 saat içerisinde yapılmış PCR testiyle ülkeye gelebilecek - B grubu ülkelerden 7, C grubu 14 gün karantina şartı konuldu.

Açıklama şu şekilde;

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.