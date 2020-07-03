Eski Bürokrat Kudret Akay, karantinaya alınan yolculardan biri olarak yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı, “Karantina değil işkence” yorumunu yaptı.

Akay, sabahın erken saatlerinde otel girişinde sırada beklediklerini, sabaha karşı ise yer kalmadığı için başka bir otele aktarıldıklarını anlattı.

Akay, bir video paylaşarak, 100’den fazla kişinin otel girişinde sırada olduğunu, bu süratle odaya yerleşemeyeceklerini ifade etmişti. “Karantina değil eziyet, işkence bu” diye konuşan Akay, “Otel doldu. Millet bu saatte sokakta. Yeni otobüs gelecekmiş de yeni otele gidecekmişiz. Skandal vallahi…” yorumunda bulundu.

Bir saat sonrasında karantina için yeni otele yerleştiklerini duyurdu. “Sağlık Bakanlığı görevlisi arkadaş ilgilendi çözüm üretti. Bu saatte uykusuzlukla ismini yanlış hatırlamadım umarım. Ramadan bey teşekkürler. Ancak devlet daha iyi organize olmalı bu net” şeklinde konuştu.