Karantina balkonunda alkışlar

Salgın nedeniyle İngiltere’den önceki akşam adaya getirilen grup, Güzelyurt’ta karantina sürecinde konakladıkları yurttan alkışlarla ses verdi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt yurtlarında gözetimde bulunan 330 Kıbrıslı, hem sağlık çalışanları ve polislere, hem de adaya geliş süreçlerine katkı koyan herkese teşekkür etti.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi üyelerine selam gönderen kafile; Güzelyurt’taki tesislerde görev yapan polis, aşçı ve diğer görevliler ile çalışanları balkona çıkarak alkışladı.