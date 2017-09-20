“Karanlık bir odada, El yordamı ile EĞİTİM”

Fehime ALASYA

Okullardaki alt yapı eksikliklerinin yanı sıra öğrenci sayılarındaki artış da sıkıntı yarattı. YENİDÜZEN Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilemeyen öğrenci sayılarını ulaşabildiği okul müdürlerinden aldı, ortaya KARAMSAR bir tablo çıktı. Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Mustafa Şevketoğlu “Bazı sınıflarda öğrenci sayımız kırkı da aşıyor. Bu konuyla ilgili düzenlemeler yapıyoruz” Mağusa Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp “Eğitim karanlık bir odada el yordamı ile ilerliyor” 23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat “Sadece sınıf içindeki eğitim değil, teneffüs esnasındaki beslenme ve oyun alanı ihtiyacında büyük sıkıntılar yaşanıyor, tüm bunları görmek gerekir. Rehberlik hizmetleri de yetersiz kalıyor” Canbulat Özgürlük Ortaokulu Müdürü Gülyüz Debeş “Dünya ortalamaları 20 veya 25 diyor ama biz Kıbrıs şartlarında 30’a bile normal diyoruz” Değirmenlik Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurumanastırlı “Ortalama 30-35 kişilik sınıflarım var. Bu rakam ortalamanın üzerinde oluyor maalesef…”

Yeni Eğitim ve öğretim yılı kaosla başladı… Okullardaki alt yapı eksikliklerinin yanı sıra öğrenci sayılarındaki artış da sıkıntı yarattı.

YENİDÜZEN Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilemeyen öğrenci sayılarını ulaşabildiği okul müdürlerinden aldı, ortaya KARAMSAR bir tablo çıktı.

Birçok okulda bulunan sınıftaki öğrenci sayısının ortalama 30 öğrenci ve fazlasından oluşuyor.

İlk, orta ve liselerden seçilen pilot okul araştırmasında bini aşkın öğrenci ile eğitim vermeye çalışan okulların olduğu gözlemlenirken, en acı tablo da şehir merkezlerinde bulunan ilkokullarda ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in bilgi alabildiği okul müdürlerinden elde edilen bilgiye göre ilkokul, ortaokul ve lise araştırmasında ortaya çıkan tabloda en kalabalık öğrenci sayısı, şehir merkezlerinden olan Lefkoşa Türk Lisesi İle Girne’deki 23 Nisan İlkokulu’nda olduğu görüldü.

Bakım ve ilgiye daha çok muhtaç olan ilkokul çağı çocuklarının, sosyal aktivite, beslenme ve oyun alanı gibi imkânlara sahip olması gereken ilkokul çocukları ise neredeyse lisedeki gençlerle aynı sınıf sayısına sahip.

Lefkoşa’nın en kalabalık okulları arasında olan Lefkoşa Türk Lisesi’nde görülen bin 200 genç öğrenciye 28 şube düşerken buna karşın, 23 Nisan İlkokulu’nda bin tane çocuk öğrenciye 30 şube düşüyor.

Kayıtlar devam ediyor, sağlıklı veri yok…

Konuya ilişkin yetkili dairelerden herhangi bir resmi veri elde edilemezken, okullara yapılan öğrenci kayıtlarının hala devem ettiği belirtildi.

Devam eden öğrenci kayıtları birçok okulu zorda bırakırken, ortada yeni eğitim yılına ilişkin öğrenci verilerinin de ‘yaklaşık’ rakamlarla veriliyor.

Okullardaki şube sayısının ve toplam öğrenci sayısı araştırmasının yanında her sınıfa kaç öğrencinin de düştüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

Okul müdürlerinden eğitim ve okul değerlendirmesi…

Eldeki veriler ve görüşlerine başvurulan birçok okul müdürü, sınıflardaki yoğunluğun ve buna bağlı olarak da eğitim kalitesinin değerlendirildiği Avrupa Birliği standartlarına göre, her sınıfta ortalama en fazla 25 öğrencinin olması gerektiğini anımsattı. Özelde kendi okulu, genelde yeni başlayan eğitim yılını değerlendirmede bulunan bazı okul müdürleri, örnekler vererek eğitimdeki aksaklıkları anlattı.

Bazı okul müdürleri, ileriki yılların düşünülmeden, günübirlik adımlar atıldığından yakındı, gelecek yıllarda kaosun büyüyeceğini ifade etti.

Şehir merkezleri ve kırsal kesim bölgeleri arasındaki uçurum…

İlk, orta ve lise okullarında şehir merkezlerinde bulunan okulların aşırı kalabalık olduğu, buna karşın kırsal kesimlerde bulunan okulların ise daha az öğrenci sayısına sahip olduğu görüldü. Girne’de bulunan 23 Nisan ilkokulu bin, Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu ise 600 öğrenciye sahipken, Lapta ve Dikmen İlkokulu’nun bu okulların yarısı kadar öğrenciyi bünyesinde barındırıyor.

Aynı durumun lise ve orta okullarda da hakim olduğu, kişilerin kentsel alanlarda yaşamasa bile, çocuğunu orada eğitim almaya yönlendirdiği, bu yüzden kırsal kesim okullarının daha iyi durumdayken, kentsel eğitim alanlarında yığılmaların olduğu ileri sürüldü.

Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Mustafa Şevketoğlu:

“Bazı sınıflarda öğrenci sayımız kırkı da aşıyor”

“Toplam 28 şubemiz var, kayıtlarımız devam ediyor. Ortalama olarak her sınıfta 35-40 öğrenci var. Bazı sınıflarda öğrenci sayımız kırkı da aşıyor. Bu konuyla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Fen den TM’ye geçen öğrenciler var, bu şekilde denge kurmaya çalışıyoruz. Merkezlerde bu konuyla ilgili nüfus patlaması var, o yüzden de sınıflar daha da kalabalık oluyor giderek. Bu kaçınılmaz bir durum aslında… Bunun dışında bir sorunumuz yok. “

Mağusa Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp:

“Eğitim karanlık bir odada el yordamı ile ilerliyor”

“Toplam 21 şubemiz var, bunların içerisinde altıncı sınıf 7 şube 224 kişi, yedinci sınıflar 7 şube 240 kişi ve 7 tane orta üç 254, toplamda 718 öğrencimiz var. Orta üçlerde sınıf tekrarları olduğu için ortalamanın üzerindedir. Avrupa Birliği standartları her sınıfta en fazla 25 öğrencinin olması gerektiği yönündedir, 30’a kadar olan sayı normal limitlerde sayılır, bunun üzeri de fazladır.

1974’ten beridir nüfus giderek artmıştır ama okullar aynıdır. Okul yapılmaz ama sınıf eklemesi yapılır, bu şekilde okullar genişliyor. Master plan ile nüfusun arttığı bölgelere yeni okullar yapılmıyor, bunun yerine ek sınıf yapılıyor. Eğitimde master plan diye bir şey yoktur.

Alasya İlkokulu bize bağlıdır, oradan çıkanın bizim okulumuza kayıt yaptırma hakkı vardır. Bu okul, önceki sene 153, geçen sene 182 iken, bu yıl 210 öğrenciyi bize yönlendireceği söyleniyor, 2019 yılında ise 250 olacağı öngörülüyor… Ama benim bu öğrencileri kabul edecek yerim yok. Sürekli sınıf yaparak Alasya İlkokulu’nu büyütüyorlar ama bu öğrencileri Çanakkale Ortaokulu kaldıramayacak. Bunu ön göremiyorlar, plan-program yapmıyorlar…

Eğitim karanlık bir odada el yordamı ile ilerliyor. Herkes tarafını koruyor. Bakanlık, veli, sendika herkes kendi statüsünü koruyor ve günübirlik gidiyor… Tüm yaz tatili okulda ulaştık, okula güvenlik aldık, toplu mesaj ile bildirimlerimiz bile var, iyi olduğumuz için aileler ve öğrenciler bizi tercih ediyor. Biz sınıflarımızın sayısı 32 öğrenciyi aşmayacak şekilde limit koyduk ve bu başarıyı, eğitimin kalitesini korumaya çalışıyoruz. Dün okula kayıt ettirmediğimiz için ağlayanlar bile oldu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun ikinci katta penceresi yok, giden öğrenciler kaçtı, hal böyle iken bizde yılıma oldu ama alamadık üzülerek reddettik. Neden bu inşaat son günlerde başladı? Neden önemle alınmıyor? Geciktiği için neden ceza uygulanmıyor? Ceza uygulayın bakalım bir daha gecikecekler mi?”

23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat:

“Sadece sınıf içindeki eğitim değil, teneffüs esnasındaki beslenme ve oyun alanı ihtiyacında büyük sıkıntılar yaşanıyor”

Toplamda bin çocuk vardır, 30 tane de şubemiz var. Yani her sınıfa ortalama 33-35 arası öğrenci düşer. Yasaya göre 30 öğrenci her sınıf için normal standartlarda olduğu söyleniyor. Türkiye’de dahil devlet okulları içerisinde en kalabalık okuluz… Girne Merkez’de en az iki okul daha gerekiyor. Hem bu günkü durumu hem de ileriki yılları öngörerek en az iki okulun daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sınıf içindeki eğitim değil, teneffüs esnasındaki beslenme ve oyun alanı ihtiyacında büyük sıkıntılar yaşanıyor, tüm bunları görmek gerekir. Rehberlik hizmetleri de yetersiz kalıyor. Normal bir okul en fazla 550 öğrenciyle olmalı.

Halen daha hızlı bir şekilde süregelen kayıt istekleri var, dolu olduğumuz için de alamıyoruz.”

Bayraktar Ortaokulu Müdürü Mehmet Günay:

“Bölgenin ihtiyacına karşılık verebiliyor durumdayız”

16 sınıf var, 444 toplam öğrencimiz var. Sınıflarımız normalde 26 kişiyi geçmiyor, en fazla 27 öğrencimiz var her sınıfta. Bölgenin ihtiyacına karşılık verebiliyor durumdayız. Yeni yapıldığımız için hiçbir sorunumuz da yok çok şükür.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Okul İdaresi:

“Sıkıntımız yok”

“14 şubemiz var, ortalama sınıflarda 25 öğrenci var. Toplamda ise 300 öğrencimiz var. Yeterli öğretmenimiz var, ihtiyaçlarımız da karşılandı. Kitaplarımız tamamlanamadı başka sıkıntımız yok.”

Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar:

“30 şubemiz, 850 de öğrencimiz var”

30 şubemiz var, 850 de öğrencimiz, sınıftaki öğrenci sayımız ise 30 civarıdır. Şu anda ortalamanın üzerine çıkmadık, ama öğrenci kayıtları devam ederse çıkacağız. Dıştan bitirme sınavları da var, onları da bekleyip göreceğiz, bir miktar öğrenci artacak. Normal şartlarda okula başladık, iki eksik öğretmenimiz de gelirse tüm ihtiyaçlarımız karşılanmış olacak.”

L apta ilkokulu Müdürü Taner Kombaycı:

“Eğitim yılı sanırım sıkıntılı başladı”

“Toplam 15 şubemiz var, ortalama 350 öğrenci sayımız var. Sınıflarda en az 22, en çok da 29 öğrenci sayımız. Herhangi bir sıkıntımız yok, eğitim yılı sanırım sıkıntılı başladı. Genel olarak bakanlık suçlanıyor gibi görülüyor ama sendikalar ve bakanlık işbirliği içerisinde çalışmalılar. Sendikaların daha yapıcı olması geriyor. Son dakikayı beklemeli, önceden sorunları öngörüp iletmeli.”

Dikmen İlkokulu Müdürü Şaziye Onbaşı:

“Önlem almak istedik ama yeteri kadar ilgi görmedik”

“Okulumuzda 16 şube var, en az 20, en çok 32 öğrenci var her sınıfta. İki şubemizde 32 öğrencimiz varken, diğer şubelerde ortalama 25 öğrenci var. Öğrenci sayısı arttığı için dört yaş gruplarını azaltarak, Pınarbaşı bölgesine yönlendiriyoruz. O bölgelileri oraya yönlendiriyoruz, Boğaz’a bağlı olanları ise kabul ediyoruz. Geçen yıl 2 tane dört yaş şubemiz varken bu yıl sadece 1 tane kaldı. Eğitim bakanlığından bu konuda talepte bulunduk, yer de bulduk, gösterdik ama çalışma yapılmadı, üç yıldır yapılacak deniliyor ama yapılmıyor biz de çareyi Pınarbaşı’na şube açmakta bulduk. Seneye dört yaş olmayabilir, bu sefer öğrenci sayımız düşecek, ilkokula da gelmeyecekler. 200 civarında olan öğrenci sayısı yıllar içerisinde 400’e yanaştı. Dikmen gelişen bir bölge önlem almak istedik ama yeteri kadar ilgi görmedik.”

9 Eylül İlkokulu Müdürü Mehmet Zorba:

“Her sınıfa 30 öğrenci düşer. Yasal sınırdadır diyebiliriz”

“Toplam 20 sınıfımız var, 600 de öğrencimiz, her sınıfa 30 öğrenci düşer. Yasal sınırdadır diyebiliriz. Eğitimin verimliliği açısından bu sayıların daha düşük olması gerek. Bence sınıftaki öğrencilerin fazla olması eğitim açısından büyük bir sorundur.”

Canbulat Özgürlük Ortaokulu Müdürü Gülyüz Debeş:

“Dünya ortalamaları 20 veya 25 diyor ama biz Kıbrıs şartlarında 30’a bile normal diyoruz”

“23 şubemiz var, 6, sınıfta 230, 7 sınıfta 185, 8 sınıfta 220 civarında öğrenci var. Toplamda 635 rakamı var. Bundan daha fazla sayının da olmasını da istemiyoruz. Yaklaşık 15 tane de beklemeli öğrencimiz var. Bu öğrenciler sınıfta kalıp üçüncü sınıfa dek gelen öğrencilerdir. Her sınıf ortalama 27 kişiden oluşur. En fazla 30 öğrenci olacak diye düşünüyoruz. Bu da normal bir ortalamadır. Dünya ortalamaları 20 veya 25 diyor ama biz Kıbrıs şartlarında 30’a bile normal diyoruz. Öğretmenler için kalabalık bir rakamdır bu. Mağusa merkezden birçok ilkokul bize düşüyor, 6 ilkokul bize geliyor. Karakol İlkokulu’ndaki kayıtlarımız geçen yıl yarı yarıya düştü.

Sıkıntımız yok ama pencerelerin yenilenmesi, fiziki şartlar, demir pencerelerin değiştirilmesi gibi sorunlarımız var. 10 yıldır bu okulda müdürüm, yavaş yavaş her şey yenileniyor. Her yıl okulumuza yenilikler yapılıyor. Bu yıl okulumuza büyük yatırımlar yapıldı, çağın gerektirdiği çalışmalar hepsi tamamlandı. Tuvaletlerimiz, pencerelerimiz yenilendi. Okulumuzun salonunda çalışmalar devam ediyor. Bakanlık da sendikamız da bize gereken önemi veriyor.”

D eğirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı:

“507 kişilik okulda gece bekçimiz yok, özel güvenlik sistemimiz yok”

“Sekiz şube, toplam 142 öğrencimiz var lisede. Bu sayı lisede artabilir. Bu rakam ortaokuldan liseye yarı yarıya düşüyor. Kimi öğrenci fen liselerini kazandı, kimisi meslek liselerine yöneliyor, kimisi de çok az olsa bile okulu bıraktığı için bu sayı düşüyor. Sayısal ağırlıklı şubelerdeki öğrenci sayısı 15-20 arası iken, sözelde 30 civarındadır. Tercih meselesine göre değişiyor. 507 kişilik okulda gece bekçimiz yok, özel güvenlik sistemimiz yok, kamera sistemimiz yetersiz, bu büyük bir sıkıntıdır. Bunun yanında temizlik hizmetlerinde de kadro yetersizliğinden dolayı, yetersiz kalıyoruz. Diğer okulların daha büyük sıkıntıları var.

Özellikle merkezi yerlerde olan okullar daha kalabalık sınıflara sahip, özellikle son iki yıldır, kırsal kesimden kentsel merkeze öğrenci kaydırma konusunda bakanlık dirayetli durduğu için yavaş yavaş bunun önüne geçiliyor.”

Değirmenlik Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurumanastırlı:

“Ortalama 30-35 kişilik sınıflarım var. Bu rakam ortalamanın üzerinde oluyor maalesef…”

“Ortaokulda 12 şube, 365 öğrenci var. Haspolat’taki ağıllar bölgesine gelen işçilerin çocukları ve askeri bölgedeki ailelerin öğrencileri, yani yıllık seksene yakın bir öğrenci profilim, yıl içerisinde değişebiliyor. Nakilleri çıkıyor ve gidiyorlar veya geliyorlar. Ortalama 30-35 kişilik sınıflarım var. Bu rakam ortalamanın üzerinde oluyor maalesef…”