Karaman: Girne'yi geri alacağız!

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Karaman, "Biz bu işi birlikte başaracağız. Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bunu da bizlerden başkası yapamaz" dedi. Adaylığının açıklanmasının ardından toplumun tüm kesimlerinden gelen destek için teşekkür eden Karaman, bu inançla Girne'yi geri alacaklarını belirtti.