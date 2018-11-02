"Karalanmış Dizelerden Unutulmuş Duygulara" tanıtılacak

“Karalanmış Dizelerden Unutulmuş Duygulara” isimli şiir kitabı, 7 Kasım Çarşamba akşamı Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de tanıtılacak. Saat 19.00’da başlayacak olan etkinlikte Fatoş Muhtaroğlu ve Feray Karahüseyin’in konuşmalarının yanı sıra katılımcıların soru ve yorumları da alınacak ve ardından mum ışığı ve şarap eşliğinde şiirler okunacak. Okurlar, kitap alarak imzalatma imkanı da bulacaklar. Etkinliğe tüm şiir ve edebiyat severler davetlidir.

Khora Yayınları’nın 64’üncü kitabı olan eser, 72 sayfa olup aşk, dostluk, bitişler, başlangıçlar, hüzün, umut gibi farklı temalarda şiirler içermekte.

Fatoş Muhtaroğlu ve Feray Karahüseyin şöyle sesleniyor okurlara:

“Mazinin en uç noktalarında kalan unutulmuş duygularımızı derledik bu kitapta. Kendimize bile itiraf edemeyip karaladığımız dizeleri yeniden kaleme aldık. Büyülü anları hatırlayıp duygu seli içerisinde sunduk sizlere. Yer yer kendi yaşanmışlıklarınızdan izler bulacaksınız mısralarımızda. Yer yer unutulmuş duygularınızı, yüreğinizde karaladığınız satırları hatırlayıp, belki de büyüsüne kapılıp, sizler de bu duygu denizinin eşsiz birer damlası olacaksınız.”