Karakum bölgesindeki karavan ve çadır zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı
Girne Belediyesi, Karakum bölgesinde kamusal alanda dün tespit edilen karavan ve çadırın zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığını duyurdu.
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Girne Belediyesi, Karakum bölgesinde kamusal alanda dün tespit edilen karavan ve çadırın zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığını duyurdu.
Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Karakum bölgesindeki kamusal alanda beton dökülerek sabitlenen karavan, zabıta ekiplerimiz tarafından bölgeden kaldırılarak, karavan sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu veya buna benzer izinsiz gelişmelere bölgemizde kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.
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Etiketler : Girne Belediyesi, Karakum, karavan
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