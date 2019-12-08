KARAKIZ'IN ÖLÜMÜ CİNAYET

Girne Antik Liman’da geçtiğimiz hafta denize düşüp hayatını kaybeden Halil Kazakız’ın cinayete kurban gittiği açıklandı. Karakız’ın başına sert bir cisimle vurulduğu belirtildi. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen A.G. bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

ADAM ÖLDÜRME

06.12.2019 tarihinde, Girne’de eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil KARAKIZ’ın (E-25), 07.12.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde, Halil KARAKIZ’ın ölümünün “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G. (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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