Karagil’in başvurusu ret edildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün, vermiş olduğu 310 terfiyle ilgili altı yıl önce açılan dava sonuçlandı.

Polis memuru Aygün Karagil’in açmış olduğu hukuk davası bu sabah sonuçlandı. Yüksek İdare Mahkemesi’nde Tanju Öncül’ün huzurunda kararı okunan davada, Aygün Karagil’in tüm taleplerini reddetti.

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 2013 yılında düzenlediği terfi amaçlı sınavların kanunlara aykırı olduğu ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açan bazı polis mensupları geriye dönük hak talep etmemeleri koşuluyla terfi ettirilmişti. Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 310 terfiyle ilgili 6 yıl önce dava açan bazı polis mensuplarının sözlü sınavlara verdikleri cevapları yeniden değerlendirerek, geriye dönük hak talep etmemeleri koşuluyla ‘rütbe’ vermeye karar vermişti.