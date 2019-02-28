Karadayı'ya 8 yıl hapis cezası

Devrim DEMİR

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde 2018 yılı 8 Ocak tarihinde Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile iki el ateş ederek ciddi şekilde yaralayan Çağın Karadayı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlarından suçlu bulundu.

Karadayı yargılandığı 5 davadan 8 hapse mahkum edildi.