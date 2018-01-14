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Karadayı’ya 6 saatlik operasyon

Karadayı’ya 6 saatlik operasyon

Aort damarı yırtıldı, yapay damar takıldı

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Aort Damarı yırtılan Mustafa Karadayı, önceki gece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde süren 6 saat süren bir ameliyatın ardından yaşama döndürüldü.

6 saat süren başarılı operasyon ile yırtığın tamir edilip, o alana yapay damar koyulduğu belirtildi.

Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Karadayı’nın bugün uyandırılması planlanıyor. Karadayı’nın hayati riski devam ediyor.

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