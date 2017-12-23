Karadağ’ın açılışı Doğan’dan: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Lefke 16 Ağustos Stadı, tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. Bir süredir ışıklandırma çalışmaları sona eren ve ilk kez gece maçı oynanan maçta Lefke, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Lefke karşılaşmada öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamadı ve konuk Doğan Türk Birliği bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanarak zirve yarışında yoluna devam etti. Maçta Lefke 10’uncu dakikada Burak Koçar ile öne geçmesine rağmen, bu gole 20’nci dakikada Doğan Rasaq ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanam maçın 76’ncı dakikasında Selim Saygı’nın golü Doğan Türk Birliği’ne 2-1’lik skorla 3 puanı getirdi. Bu skorla Doğan Türk Birliği 27 puanla zirveyi Çetinkaya ile paylaşırken, Lefke 14 puanda kaldı.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk ***, Hakan Gök ***, Zekai Töre ***

LEFKE

Mehmet Özeralp *

Mehmet Toros *

(Dk.80 Zekai)

Aykut Esmeraslan **

Rahmi Çelik *

Zihni Temelci **

Allen Assogba *

Kaan Savaşkan *

Semih Ünaldı *

Candy Augustine*

Yılmaz Şipal*

Burak Koçar**

(Dk.69 Kasım *)

TD: Hakan Sermaye

DOĞAN TB

Ozan Mercan **

Hasan Kanlı ***

Ahmet Sönmez ***

Quadri Rahem *

Quincy Osei *

(Dk.75 A. Coşkun**)

Emek Kırılmaz ***

Koral Saymaz**

Rasaq Adegbite ***

Aydın Aygın *

(Dk.59 A. Saygı *)

Kenan Oshan *

(Dk.86 Ali)

Selim Saygı ***

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.10 Burak Koçar (Lefke) – Dk.20 Rasaq Adegbite, Dk.76 Selim Saygı (Doğan TB)

