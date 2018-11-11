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Karadağ’da Ocak ateşi: 0-2

Karadağ’da Ocak ateşi: 0-2

Türk Ocağı zorlu Lefke deplasmanında galip geldi, rakibine iç sahada ilk yenilgisini yaşattı

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K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Lefke ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada konuk Türk Ocağı bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. Lefke bu skorla bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşarken, Türk Ocağı’nın galibiyet golleri Doğukan ve Akande’den geldi. Bu skorun ardından Lefke 9 puanda kaldı, Türk Ocağı ise 13 puana yükseldi. Ligin 9’uncu haftasında Lefke, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Türk Ocağı ise Binatlı deplasmanına gidecek.

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