Karadağ’da kazanan yok: 2-2

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Necmi Bulut, Ahmet Karaoğulları

LEFKE: Zeki Çetinkol***, Yakup Esmeraslan** (Dk.60 Armstrong), Aykut Esmeraslan**, Stelios Kittos***, Yılmaz Şipal* (Dk.86 Cemal), Semih Ünaldı***, Allen Assogba***, Zekai Serdar** (Dk.86 Ersen), Ozotite Smart***, Burak Koçar**, Kasım Tağman**

BİNATLI: Adnan Yıldız***, Erencan Aslan**, Emek Kırılmaz***, Ayhan Dumancı**, Sertaç Özbilin***, Çağakan Kılıç**, Kehinde***, Berkem Korbay (Dk.44 Abdullah**), Mehmet Neşe***, Alexandr*** (Dk.73 Abia**), Salih Düzbeyaz** (Dk.75 Kadir**)

GOLLER: Dk.45+1 Semih Ünaldı, Dk.84 (P) Kasım Tağman (Lefke) – Dk.47 ve 54 Sertaç Özbilin (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Lefke ile Binatlı bölge derbisi niteliğindeki maçta karşı karşıya geldi. Her iki takım maçta öne geçmesine rağmen doksan dakika 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Lefke’nin bu maçtaki gollerini Semih ve penaltıdan Kasım atarken Binatlı’nın sayıları Sertaç’tan geldi. Bu sonuçla Lefke 24, Binatlı 14 puana yükselmiş oldu.

Önemli anlar

Dk.45+1: Lefke’den Semih rakip ceza alanı üzerinde topla buluşurken düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturarak takımını soyunma odasına önde götürdü: 1-0

Dk.47: İkinci yarının hemen başında Binatlı eşitlik sayısını buldu. Karşı karşıya pozisyonda Sertaç’ın vuruşunu Zeki önlerken dönen topu Sertaç tamamladı: 1-1

Dk.54: Emek’in kullandığı köşe atışında Lefke savunması topu uzaklaştıramazken topla buluşan Sertaç takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2

Dk.84: Lefke atağında İsrael’in Smart’a yaptığı müdahale sonrası penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Kasım attığı golle skora yeniden eşitlik getirdi: 2-2