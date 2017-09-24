Karadağ’da kazanan yok: 1-1

K-Pet Süper Lig’in ilk haftasında Lefke, lige bir yıl aradan sonra tekrar dönen Y.Boğaziçini konuk etti. Karşılaşmanın ilk devresinde Y.Boğaziçi defanstan ileri çıkan yabancı futbolcu Nodar Mammadov’un golü ile öne geçti. Ev sahibi Lefke karşılaşmanın ikinci devresinin başında Cedric Fein’in penaltıdan bulduğu gole skora dengeyi getirirken karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi. Lefke’de Zihni Temelci ilk devrenin sonlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı***, Emine Yarkın***, Zekai Töre***

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Mehmet Toros***

Aykut Esmeraslan***

Zihni Temelci*

Rahmi Çelik**

Semih Ünaldı*

(Dk.29 Berk Öreç)**

(Dk.83 Kasım Tağman)**

Allen Assogba**

Candy Agbane**

Cedric Fein**

Burak Koçer**

(DK.55 Zekai Serdar)**

Yılmaz Şipal**



TD: Haldun Oktay

YENİBOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ**

Burçin Kerimoğulları**

Keita Ousmane**

Nodar Mammadov***

İsmail Tırlık**

Haşim Girgin**

Zübeyir Elmazoğlu***

Mustafa İnanç**

(Dk.63 Hüseyin Genel)**

Tugay Sezer***

(Dk.88 Ahmet Yalçın)

Ramadan Ağdaç**

(Dk.90 İbrahim Gökova)

Israel Tety**

TD: Eralp Şerifoğlu

GOL: Dk.50 Cedric Fein(P),Dk.32 Nodar Mammadov (Y.Boğaziçi)

SARI KART: Dk.40 Rahmi Çelik,Dk.71 Yılmaz Şipal (Lefke) - Dk.78 Israel Tety (Y.Boğaziçi)

KIRMIZI KART: DK.44 Zihni Temelci(Lefke)