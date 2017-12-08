Karadağ’da çıkış arayacaklar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 12’nci haftasında Lefke ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geliyor. Pazar günü oynanacak olan bu zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın da teknik direktörü YENİDÜZEN’e maç hakkında görüşlerini aktardı. İki teknik adam da galibiyet almanın önemine vurgu yaptı.

Sermaye: “Kaybetmeye tahammülümüz kalmadı, o yüzden kazanmak zorundayız”

Lefke teknik direktörü Hakan Sermaye, ligde yeterince puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, puan kayıplarına tahammülleri kalmadığını ve kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Hakan Sermaye; “Takıma katıldığımız günden bu yana iki haftalık bir süreç yaşadık. Son 4 haftadır kaybediyoruz ve bu bizim canımızı sıkıyor. Artık tahammülümüz kalmadı, karşımızdaki rakip kim olursa olsun kazanmak zorundayız. Son iki haftada birçok pozisyona girdik ancak, gol atamadık. İyi oynuyoruz ve bunu sonuca yansıtmak zorundayız. Bu yüzden tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Canımızı sıkan bir başka noktada sakatlıklarımız. Kaan ilk antrenmanına dün çıktı. Zihni, düz koşu yapıyor. Ruslan ve Burak hasta oldu. Oyuncuları, maç gününe kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yeşilova çok iyi bir ekip ve tecrübeli oyuncuları bulunuyor. Onlar da maçı kazanmak istiyor. Bu yüzden iki takımı da Karadağ’da çok bir maç bekliyor” dedi.

Akyulaf: “Kazanmamız halinde yukarılara tırmanabiliriz”

Merit Alsancak Yeşilova teknik patronu Erdinç Akyulaf ise yaptığı değerlendirmede; “Geçtiğimiz hafta, özellikle ikinci yarıda iyi bir futbol oynayamadık ancak, maçı da kaybetmedik. Baf Ülkü Yurdu bizim için artık geride kaldı. Önümüzde ciddi bir Lefke maçımız var. Her ne kadar onlar da kötü günler geçiriyorsa da Lefke aslında ciddiye alınması gereken bir ekip. Bu yüzden biz bu maça çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor. Bu zorlu deplasmana tam kadro gideceğiz. Maçı kazandığımız takdirde ligde yukarılara tırmanabiliriz” dedi.

Lefke’nin 11, Yeşilova’nın 16 puanı bulunuyor

K-Pet Süper Lig’de geçen ilk 11 haftalık süreçte iki ekip de istediği performansı gösteremedi. 11 hafta içerisinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet alarak ligin 11 puanla ligin 11’inci sırasında yer alıyor. Merit Alsancak Yeşilova ise 11 haftalık süre içerisinde 3 galibiyet, 7 beraberlik 1 de mağlubiyet aldı. Şu anda ligin en çok berabere kalan takımı olan yeşil beyazlı ekip, 16 puanla 8’inci sırada bulunuyor.