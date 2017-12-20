Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Karadağ yoğun bakımda
Karadağ yoğun bakımda

Karadağ yoğun bakımda

Malatya köyünde dün öğleden sonra evinin penceresinden aşağıya dolap attığı sırada dengesini kaybeden 39 yaşındaki Abuzer Karadağ ağır yaralandı.

A+A-

Malatya köyünde dün öğleden sonra evinin penceresinden aşağıya dolap attığı sırada dengesini kaybeden 39 yaşındaki Abuzer Karadağ ağır yaralandı.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Karadağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Bu haber toplam 189 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler