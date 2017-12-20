Karadağ yoğun bakımda
Malatya köyünde dün öğleden sonra evinin penceresinden aşağıya dolap attığı sırada dengesini kaybeden 39 yaşındaki Abuzer Karadağ ağır yaralandı.
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Malatya köyünde dün öğleden sonra evinin penceresinden aşağıya dolap attığı sırada dengesini kaybeden 39 yaşındaki Abuzer Karadağ ağır yaralandı.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Karadağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.
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