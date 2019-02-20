Karadağ eskisi gibi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke, ligde iç sahada oynadığı son beş maçı kazanırken kalesinde sadece bir gol gördü.

Ligin batı bölgesi ekibi Lefke, özellikle son haftalarda iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Menekşe beyazlı ekip ligde oynadığı son beş iç saha maçında Binatlı, Gönyeli, Gençler Birliği, Esentepe ve Gençlik Gücü takımlarını mağlup etti.

16 Ağustos Stadı ligde gole kapandı

Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi olarak bilinen Lefke, oynadığı bu beş maçta kalesini de gole kapattı. Menekşe beyazlılar beş karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol görerek iyi bir savunma performansı da sergiledi.

Ligin 7, 8 ve 9’uncu haftalarında Yenicami, Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği mağlubiyetleri sonrasında iyi bir çıkış yakalayan Lefke, ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı, 1 kez de sahadan puansız ayrıldı. Lefke iç sahadaki son mağlubiyetini 8’inci haftada Türk Ocağı karşısında 2-0’lık skorla almıştı.

Şampiyonluk favorileri Karadağ’dan geçecek

Ligde elde ettiği iyi iç saha performansı sonrasında fikstüre bakıldığında an itibarı ile şampiyonluğa oynayan tüm ekipler Lefke deplasmanına konuk olacak. Lefke 22’nci haftada Yenicami, 24’üncü haftada Doğan Türk Birliği ve 28’inci haftada Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek. Özetle, Lefke deplasmanı şampiyonlukta belirleyici bir deplasman olacak.

Kasım kendine geldi

Lefke’nin tarihinde gol krallığı yaşamış tek isim olan Kasım Tağman ise attığı gollerle dikkat çekiyor. Golcü futbolcu ikinci yarıya oldukça iyi bir başlangıç yaparak takımının oynadığı ve 9 gol attığı üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Tağman’ın ligde bu sezon 13 golü bulunuyor.