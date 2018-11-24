“Kara Cuma” çılgınlığı yaşadı
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan alışveriş çılgınlığı "Kara Cuma" (Black Friday) Kıbrıs’a da yansıdı.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan alışveriş çılgınlığı "Kara Cuma" (Black Friday) Kıbrıs’a da yansıdı. Satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı Black Friday, özellikle adanın güneyinde alışveriş merkezlerini doldurdu.
Dünyada alışveriş çılgınlığının ismi: Black Friday! Son birkaç yıldır nadir de olsa Kıbrıslı Türk işletmeciler tarafından da dikkate alınıyor. “Şükran Günü”nden sonraki ilk Cuma gün hedef alınan tüketim gününde, firmalar özel indirimler ve kampanyalar yapıyor.
(Fotoğraf: CNA)
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Etiketler : alışveriş, black friday
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