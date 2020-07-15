‘Kar maskeleriyle saldırdılar’

Güzelyurt’ta meydana gelen Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp ve Tecavüz-i alet bulundurma ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.T ve H.İ.T teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Akyay, Lefke'de sakin zanlıların Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp ve Tecavüz-i alet bulundurma ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarına ilişkin tutuklandıklarını belirtti.

Polis zanlıların, 11 Temmuz 2020 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde zanlıların önceden aralarında husumet bulunan müşteki ayni yerde sakin Halil Leventbaşlar'a aracın lastiklerini bıçakla kasten ve kanunsuz olarak delmek suretiyle kasti hasara uğrattıklarını belirtti.

Zanlıların aynı gün kar maskesi sopa ve demir kriko Halil Leventbaşlar'ı beklemeye başladığını, Halil Leventbaşlar’ın konu caddeye gelmesi üzerine de vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, 2 adet kaplama porselen dişinin kırılıp kasti hasar yapılmasına ve ciddi bir şekilde darp edilmesine neden olduklarını anlattı.

Polis, 2 zanlının da aleyhlerine derdest emri alınıp tutuklanarak Lefke Karakol hücrelerine yerleştirildiklerini belirtti. Polis, olayda kullanılan tüm emarelerin bulunarak zapt edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, zanlıların 3 bin TL nakit teminat yatırmaları ve 15 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.