KAR-İŞ'ten süresiz grev uyarısı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), otobüs T izinlerinin tekrar değerlendirilerek, iptal edilene kadar ülke genelinde eylem ve grev başlatacağını, hatta bunu süresiz greve taşıyacağını duyurdu.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, İzin Kurulunun, 2007 yılından bu yana prensip kararıyla taksi T izni verilmesini dondurduğunu anımsatarak, aynı şekilde otobüs T izni verilmesinin de dondurulmasını talep etti ve yarın saat 10.00’ da Lefkoşa otobüs terminalinde geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleneceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın “siyasi vizyonla” dağıttığı izinlerin bardağı taşırdığını ileri süren Gece, “KKTC’de toplu taşımacılığın geliştirilmesi bağlamında, Kar-İş yönetimi ile Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmış olduğu tüm görüşmeler ve girişimler, Ulaştırma Bakanlığı’nın Kar-İş’ in onaylamadığı ve ısrarla ret ettiği üniversite, özel okul, kreş ile taşımacıları bir birlerine düşürecek, bölecek ‘T’ izinlerinin verilmesi Ulaştırma Bakanlığının bu süreçteki samimiyetsizliğini göstermektedir” dedi.

Kar-İş’in ülkeye yakışır, çağa uygun bir taşımacılık ağının kurulması, sektörün giderini azaltıp gelirini yükseltecek en verimli hizmeti vererek ve kamunun yararına olacak bir düzeye getirilmesi için her türlü çalışmaya imza ve maddi manevi destek koyduğunu ifade eden Gece, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın verdiği sözleri yerine getirmediğini ileri sürerek, eleştirdi.

Gece şöyle devam etti:

“Hiçbir kritere bakılmaksızın ‘T’ izini talebi kabul eden Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu aynı şekilde hiçbir kurala, kritere bakılmaksızın bir masa etrafında toplanıp sektörün geleceğini tayin etmesine artık tahammülümüz kalmamıştır.”

Foto arşiv