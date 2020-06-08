KAR-İŞ'in eylemi yarın da sürecek

Kar-İş üyeleri, ulaşım sektöründeki taleplerini dile getirmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor. Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi, yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Görüşmenin ardından ise Kar-İş üyelerinin eylemi devam ediyor. Eylem de zaman zaman gerginlik de yaşandı. 1 kişi tutuklandı, sonrasında serbest bırakıldı.

Görüşmeden sonuç yok, eylem devam edecek

Kar-İş’in Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sırasında, hükümet yetkilileri ile 10 kişilik eylemci heyeti arasında görüşme gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Kar-İş eski Başkanı Fuat Topaloğlu, görüşmeden hiçbir netice alamadıklarını kaydetti.

Topaloğlu, yasal haklarını demokratik bir şekilde kullanarak, eylemlerini şiddetini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede, hükümet yetkililerinin sorunu zamana yaymaya çalıştığını kaydeden Topaloğlu, bunu kabul etmediklerini belirtti.

Eylem, Cumhuriyet Meclisi önünde devam ediyor.

Bu arada, Cumhuriyet Meclisi’nin yan giriş kapısını ve yolu tıkamak isteyen eylemcilerle polis arasında sözlü kavga çıktı; arbede sırasında bir kişi tutuklandı, ancak eylemcilerin araçlarını çekecekleri sözünü vermesi üzerine tutuklanan kişi serbest bırakıldı.

NE TALEP EDİYORLAR?

Toplu taşımacıların hükümetten istedikleri:

KAR-İŞ, yazılı basın açıklamasında madde madde hükümetten taleplerini sıraladı.

Personelimiz için sigorta ihtiyat sandığının yıl sonuna kadar dondurulması.

Personelimiz için bin 500 TL'lerin ödenmesi.

Mazot sübvansiyonu Seyrüsefer muayene vb. haçların cezasız ödenmesi

Toplamda 35 bin 400 TL olarak şekilde araç başı hibe verilmesi

T izni sahiplerine 50 bin TL kredi verilmesi

Bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve faiz oranının yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkanı sağlanması

Sektörün borç kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması

Yeni T işletme izinlerinin on yıl süre ile dondurulması

Kilometre başı teşvik verilmesi

DAKİKA DAKİKA EYLEMDEN GELİŞMELER:

SAAT 16.50: Araçların meclis önünde kalacağı ve görüşmelere yarın da devam edileceği öğrenildi. Eylem nedeniyle bölgedeki trafik de durmuş. Araçlar, Girne Kapısı ve Meclis önüne kadar olan mesafeyi trafiğe kapatmıştı.

SAAT: 14.30: Kar-İş'ten bir grup temsilcinin meclise birkaç saat önce görüşme için alınmasının ardından haber çıkmadığı için beklemekten yorulan eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı

Bir eylemci önce tutuklandı, kısa süre sonra serbest bırakıldı. Eylemciler buna daha çok tepki gösterdi.

Eylemciler meclisin arka kapısında Başbakan Ersin Tatar ile görüşmek için talepte bulunuyor. Meclisin ön ve arka yolu trafiğe kapatıldı.

Eylemcilerin yetkililerle yaptığı görüşme sonuçsuz kalınca eylemin şiddeti arttı.

Hükümet yetkilileriyle görüşülüyor

SAAT 13.30: Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.

Eylemciler milletvekillerinin dışarıya çıkmasını istiyor, "90 gündür açız" diyor. Yolu açmayacaklarını ifade eden eylemciler yetkililerle konuşmak istiyor. Meclisten dışarıya çıkan biri henüz olmadı.

Otobüslerini Meclis’in bahçe kapısına kadar getirerek kontak kapatan eylemciler, araçların üzerinde “Sandıkta görüşürüz”, “Hakkımızı alacağız”, “Hikayeyi 5 yaşında dinledik, sen dersine çalış” gibi yazılı pankartlar taşıyor.

Albayrak: “Hibe değil hakkımızı istiyoruz"

Meclis önünde kısa bir açıklama yapan KAR-İŞ Üyesi Sultan Albayrak, "75 gündür cebimize bir kuruş girmedi. Bu süreçte bazımız 1500 TL alırken, bazımız hiçbir şey almadı. Biz hibe değil hakkımızı istiyoruz" dedi.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece; "Çalışmayan işçilerimizin sosyal sigorta primlerinin Eylül'e kadar hükümet tarafından yatırılmasını istiyoruz"

Erhürman: "Sektörü düze çıkaracak tedbirler alınmalı"

Eylemcileri Meclis önünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı CTP'li Milletvekilleri karşıladı. Erhürman, eylemcilere seslendi.

Eylemcilere destek belirten Erhürman, talepleri inceleyeceklerini kaydetti. Birçok sektörün bu süreçte olumsuz etkilendiğini kaydeden Erhürman, özellikle toplu taşımacılığın bundan çok daha fazla etkilendiğini dile getirerek, sektörü düze çıkaracak tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Eylemciler sürekli kornaya basarak Başbakan Ersin Tatar'ı Meclis bahçesine çağırıyor. Kalabalıktan 'Başbakan buraya, Başbakan buraya " sözleri yükseliyor.

Hükümet yetkilileriyle görüşülüyor

Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.

Otobüs şoförleri ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor. Sabah saatlerinde Lefkoşa otobüs terminalinde toplanan araçlı eylemciler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra da Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

Bugünden itibaren süresiz grev…

Konuyla ilgili dün yazılı açıklama yapan Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Basın Sözcüsü Zekai Gece, sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacaklarını açıklamıştı. Gece, bugünden itibaren süresiz grevde olacaklarını da ifade etmişti.

Fotoğraf - Görüntü: Dila Şimşek