Kar-İş’in eylemi devam ediyor
Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’in, Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.
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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’in, Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.
Eylem çerçevesinde Kar-İş üyeleri araçlarını Cumhuriyet Meclisi önünde bıraktı. Girne Kapısı’na kadar uzanan araç kuyruğundan dolayı geçişler tek şeritten sağlanıyor.
Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece eylemin yol haritasına bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından karar verileceğini kaydetti.
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