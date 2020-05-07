Kar-İş sıkıntılarını Bakan Sucuoğlu’na aktardı

Kar-İş yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, sıkıntılarını aktardı ve taleplerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Korona virüs mücadelesindeki kapalılık sürecinde, 3000 çalışanı bulunan taşımacılık sektörünün çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Kar-İş yetkilileri, büyük belirsizlik içinde olduklarını dile getirip alınmasını istedikleri tedbirleri aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Kar-İş özelinde yaşanan sıkıntılar gibi bir çok sektörün zor bir süreç geçirdiğini vurgulayarak, kapalı olan sektörlerin 15 Mart- 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki sigorta yatırımlarının devlet tarafından yatırılması yönündeki çalışmanın tamamlandığını ve bu yöndeki önergenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını vurguladı.

Sektörlerin açılmasının ardından nasıl bir reaksiyon yaşanacağının izleneceğini belirten Bakan Sucuoğlu, üzerinde çalıştıkları yeni açılımlardan da bahsetti.

İstihdamın devamının desteklenmesi noktasında kısmi çalışma yönteminin Bakanlar kurulunda görüşüleceğini dile getiren Sucuoğlu, kapalı olan sektörlerin bu süreçte destekleneceğinin ve ellerinden gelen katkıyı koymaya imkanlar ölçüsünde hazır olduklarının altını çizdi.