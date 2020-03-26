Kar-İş: "Paket, özel sektörü yerle bir edecek"

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), hükümetin açıkladığı ekonomik paketin özel sektörü yerle bir edeceğini savundu.

Kar-İş adına Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Gece yaptığı açılamada, “Hükümetin açıklamış olduğu ekonomik paket maalesef üzücü, yetersiz ve özel sektörü yerle bir edecek. Tüm özel sektörü bankaların inisiyatifine ve kendi kaderine terk etmekten başka bir şey değildir” dedi.

Ekonomik tedbirlerin özel sektörü ve çalışanı kaos ve karanlık günlere sürükleyeceğini iddia eden Gece, “Üçüncü dünya ülke vatandaşlarının bu ülkede çalışan ve sosyal haklara sahip olduğunun göz ardı edilmesi utanç verici ve ırkçı bir yaklaşımdır” dedi.