Kar-İş, öğrenci taşımacılığını durdurdu

Talep ettikleri fiyatı alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde öğrenci taşımacılığını durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) hükümete çağrı yaptı, “uzlaşı sağlanmazsa eylemi sokağa taşıyacağız” uyarısında bulundu.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Maliyetimizin altında taşımacılık yapmayacağız. Hükümet seçimle uğraşmayı bıraksın, bu işlere baksın. Kimse zararına çalışmaz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile eğitim taşımacılığı protokolünde uzlaştıklarını ancak protokolün Maliye Bakanlığı’nın engeline takıldığını savunan Topaloğlu, “Ortada gerçek bir hesap var ve bizim derdimiz ekmektir” dedi.

Taşımacılığın pandemi sürecinden çok etkilendiğini belirten Fuat Topaloğlu, hükümeti sektörü yalnız bırakmakla, bazı işletmelere ayrıcalık yapmakla da suçladı.

Gece: "Uzlaşı sağlayana kadar eyleme devam"

Öğrenci taşımacılığını bugünden itibaren durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yarın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakacak. Sendik, perşembe günü de Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, hükümet Kar-İş ile uzlaşı sağlayana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Gece’nin açıklamasına göre, yarın saat 11.00’ de Maliye Bakanlığı’na, ardından da Başbakanlığa siyah çelenk bırakılacak. Başbakanlık önünde açıklama da olacak. Perşembe günü itibarıyla Lefkoşa’ da süresiz araçlı eylem başlatılacak.